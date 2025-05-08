Инструктор центра «ВОИН» Рахманов погиб при обстреле ВСУ в Запорожской области

Инструктор центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «ВОИН» Владислав Рахманов погиб в Запорожской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 8 мая, сообщил командир центра Андраник Гаспарян.
По словам военнослужащего, Рахманов погиб при выполнении боевого долга — во время оказания первой помощи сослуживцам в одной из точек дислокации российской армии. Он отметил, что погибший был настоящим героем и примером мужества, который навсегда останется в памяти других солдат.
— Вечная ему память. Пусть его имя навсегда останется символом самоотверженности и доблести. Победа будет за нами, — передает слова Гаспаряна официальный Telegram-канал центра.
Владислав Рахманов окончил Екатеринбургский колледж физической культуры, после чего прошел срочную службу в подразделении специального назначения. Позже он посвятил себя работе в силовых структурах — охране ФСИН и ОМОН Екатеринбурга.