Инструктор центра «ВОИН» Рахманов погиб при обстреле ВСУ в Запорожской области

По словам военнослужащего, Рахманов погиб при выполнении боевого долга — во время оказания первой помощи сослуживцам в одной из точек дислокации российской армии. Он отметил, что погибший был настоящим героем и примером мужества, который навсегда останется в памяти других солдат.