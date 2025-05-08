Россиянам назвали правила употребления шашлыка без вреда для здоровья

Мартюшев-Поклад добавил, что в качестве гарнира стоит использовать не картошку, рис, хлеб или макароны, а огурцы, помидоры и зелень. Эксперт также отметил, что в процессе готовки мясо не должно обуглиться. Черную корочку он рекомендовал срезать, поскольку она содержит очень вредные вещества, передает РИА Новости.