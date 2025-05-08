Россиянам назвали правила употребления шашлыка без вреда для здоровья

Чтобы шашлык не навредил здоровью, его нужно употреблять в умеренном количестве, без алкоголя и крахмалистых гарниров. Также перед приемом пищи следует принять спазмолитик. Такими рекомендациями поделился ведущий эксперт рынка НТИ «ХелсНет» и союза «Здоровье Здоровых» Андрей Мартюшев-Поклад.
— Умеренная порция, некрахмалистый гарнир и спазмолитик помогут облегчить нагрузку на желудочно-кишечный тракт во время майских застолий с шашлыками. А вот от употребления алкоголя лучше совсем отказаться, — подчеркнул специалист.
Мартюшев-Поклад добавил, что в качестве гарнира стоит использовать не картошку, рис, хлеб или макароны, а огурцы, помидоры и зелень. Эксперт также отметил, что в процессе готовки мясо не должно обуглиться. Черную корочку он рекомендовал срезать, поскольку она содержит очень вредные вещества, передает РИА Новости.
Диетолог Вера Гаврилова посоветовала готовить шашлык только после того, как угли прогорят, поскольку обугленные участки мяса содержат наибольшее количество вредных веществ. Она также сообщила, что маринование помогает сделать шашлык мягче, сократить время его приготовления и уменьшить образование канцерогенов — полициклических ароматических углеводородов.