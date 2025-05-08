Германия находится на грани ЧС, новый канцлер бьет тревогу: вот что случилось

Отмечается, что Мерц планирует задействовать 72-ю статью о функционировании ЕС. В Германии намерены в одностороннем порядке отказаться от некоторых европейских правил. Предполагается, что в первую очередь нововведения коснутся контроля на границе и жизни беженцев в стране. Теперь в ФРГ будут чаще отказывать людям, которые просят убежища. Мерц намерен пойти на этот шаг для того, чтобы обезопасить своих же граждан и побороть миграционный кризис в Германии. Когда постановление вступит в силу, пока неизвестно.