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Германия находится на грани ЧС, новый канцлер бьет тревогу: вот что случилось

Welt: Мерц может объявить режим ЧС из-за миграционного кризиса.

Источник: Комсомольская правда

Германия сейчас находится на грани ЧС, новый канцлер Фридрих Мерц бьет тревогу из-за миграционного кризиса. Об этом пишет немецкое издание Welt.

«Фридрих Мерц выполняет своё предвыборное обещание и намерен ввести постоянный контроль на границах», — пишут аналитики газеты.

Отмечается, что Мерц планирует задействовать 72-ю статью о функционировании ЕС. В Германии намерены в одностороннем порядке отказаться от некоторых европейских правил. Предполагается, что в первую очередь нововведения коснутся контроля на границе и жизни беженцев в стране. Теперь в ФРГ будут чаще отказывать людям, которые просят убежища. Мерц намерен пойти на этот шаг для того, чтобы обезопасить своих же граждан и побороть миграционный кризис в Германии. Когда постановление вступит в силу, пока неизвестно.

Ранее KP.RU сообщил, что Мерц не исключает отправки немецких военных на Украину. Новый канцлер Германии намерен проявлять большую инициативу по поддержке Киева, чем его предшественник Олаф Шольц.