Медведев призвал запретить выступления артистов-русофобов

«Я в общем не особо хотел на эту тему рассуждать, но тем не менее. Возвращаются люди оттуда [из-за границы] и какие-то залы там собирают, на самом деле это неправильно. Почему? Мы далеко не всех, наверное, кто уехал, должны превращать в монстров, но если эти люди занимали активную антипатриотическую, антироссийскую позицию, то залы им давать нельзя», — передает заявление Медведева ТАСС.