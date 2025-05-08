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Католический священник раскрыл принцип, по которому папа Лев XIV выбрал себе имя

Папа римский Лев XIV выбирал себе имя, опираясь на то, кто из предшественников был ему ближе или какого святого он больше всего почитает. Об этом в четверг, 8 мая, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.

Папа римский Лев XIV выбирал себе имя, опираясь на то, кто из предшественников был ему ближе или какого святого он больше всего почитает. Об этом в четверг, 8 мая, заявил генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов.

— Имя новый папа выбирает, исходя из того, кто из его предшественников ему наиболее близок. Или может взять имя в честь святого, которого он особенно почитает. Например, Иоанн Павел II взял имя в честь Иоанна Павла I, — пояснил викарий.

По его словам, предыдущий папа римский, Франциск, выбрал себе имя в честь святого, который был ему наиболее близок, передает News.ru.

8 мая конклав избрал новым, 267-м папой римским 69-летнего Роберта Фрэнсиса Прево, взявшего имя Лев XIV. Новый понтифик стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».

Нового понтифика уже поздравили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.

Папа римский Франциск скончался 21 апреля. Причиной смерти стал инсульт, который привел к коме и последующей необратимой сердечной недостаточности. 26 апреля гроб с телом понтифика опустили в могилу в церкви Богоматери Великой в Риме.