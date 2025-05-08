Die Welt: Канцлер Мерц намерен ввести во всей Германии режим ЧС

При этом 6 мая Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером Германии в первом туре голосования. Эксперт Артем Соколов объяснил, что этому помешала оппозиция внутреннего блока. При этом в тот же день Мерца все-таки избрали канцлером со второй попытки. Политик набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых.