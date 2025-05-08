Die Welt: Канцлер Мерц намерен ввести во всей Германии режим ЧС

Канцлер Германии Фридрих Мерц планирует ввести в стране режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за миграционного кризиса. Об этом в четверг, 8 мая, сообщило издание Die Welt.
По данным журналистов, новоизбранный глава немецкого правительства намерен обратиться к статье 72 Договора о функционировании Европейского союза, которая подразумевает возможность отказа в предоставлении статуса беженца прибывающим иностранцам. При этом Берлин уже уведомил соседние страны о своих планах.
Кроме того, власти Германии рассматривают возможность лишения украинских беженцев социальных пособий. Так, члены фракций ХДС/ХСС и СДПГ, чей блок в Бундестаге и выдвинул Мерца на пост немецкого канцлера, планируют обсудить вопрос о доходах беженцев с целью сокращения или полной отмены выплат.
При этом 6 мая Мерц не набрал достаточно голосов для избрания канцлером Германии в первом туре голосования. Эксперт Артем Соколов объяснил, что этому помешала оппозиция внутреннего блока. При этом в тот же день Мерца все-таки избрали канцлером со второй попытки. Политик набрал 325 голосов парламентариев при 316 необходимых.