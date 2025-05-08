Позывные у аэропорта Волгограда временно изменились на Сталинград

У аэропорта Волгограда изменились позывные на дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба авиагавани.
В период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, которые будут выполнять рейсы в Волгоград, станет применяться прежнее название города — Сталинград.
Напомним, город назывался Сталинград в 1925—1961 годах. Впоследствии его переименовали в Волгоград. В то же время сейчас городу возвращают прежнее название девять раз в году. Мера приурочена к памятным датам времен ВОВ.
Ранее сегодня стало известно, что в Волгограде на фасаде здания аэропорта установили вывеску «Сталинград». Надпись выполнена в бирюзовом цвете.