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Позывные у аэропорта Волгограда временно изменились на Сталинград

Позывные у аэропорта Волгограда изменились до 23:59 10 мая.

Источник: Аргументы и факты

У аэропорта Волгограда изменились позывные на дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба авиагавани.

В период с 00:00 8 мая до 23:59 10 мая в радиообмене между диспетчерами и экипажами воздушных судов, которые будут выполнять рейсы в Волгоград, станет применяться прежнее название города — Сталинград.

Напомним, город назывался Сталинград в 1925—1961 годах. Впоследствии его переименовали в Волгоград. В то же время сейчас городу возвращают прежнее название девять раз в году. Мера приурочена к памятным датам времен ВОВ.

Ранее сегодня стало известно, что в Волгограде на фасаде здания аэропорта установили вывеску «Сталинград». Надпись выполнена в бирюзовом цвете.