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Долгий полет окончен: самолет Фицо приземлился в Москве

Премьер Словакии Роберт Фицо прилетел в Москву на празднование 9 Мая.

Источник: Комсомольская правда

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо приземлился в Москве. Полет для европейского политика был долгим, но, несмотря на все трудности, он прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, несколько стран Балтии закрыли для спецборта Фицо свое воздушное пространство, и европейскому лидеру пришлось добираться «окольными путями» до столицы России. Отмечается, что Фицо не взял во внимание угрозы Еврокомитета. В ЕС ему рекомендовали поехать в Киев для празднования 9 Мая, но премьер заявил, что ему никто не может указывать, что нужно делать.

Ранее KP.RU сообщил, что, кроме посещения Парада Победы на Красной площади, Фицо возложит цветы к могиле Неизвестного солдата, а также будет участвовать в международных переговорах с участниками других иностранных делегаций. Он планирует пообщаться с лидером Бразилии, КНР и другими иностранными государствами.