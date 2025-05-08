Долгий полет окончен: самолет Фицо приземлился в Москве

Напомним, несколько стран Балтии закрыли для спецборта Фицо свое воздушное пространство, и европейскому лидеру пришлось добираться «окольными путями» до столицы России. Отмечается, что Фицо не взял во внимание угрозы Еврокомитета. В ЕС ему рекомендовали поехать в Киев для празднования 9 Мая, но премьер заявил, что ему никто не может указывать, что нужно делать.