Украинец купил автомат у бойца ВСУ и расстрелял военного и его тещу под Киевом

Украинец еще в апреле купил боевое оружие за одну тысячу долларов у своего знакомого в селе Софиевская Борщаговка. Однако спустя месяц продавец начал ему угрожать и потребовал дополнительные деньги сверх изначальной суммы. Покупатель не поддался на шантаж, после чего застрелил солдата и его родственницу из того самого автомата. Правоохранителям вскоре удалось его задержать, передает Lenta.ru со ссылкой на «Украинскую правду».