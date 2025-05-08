Украинец купил автомат у бойца ВСУ и расстрелял военного и его тещу под Киевом

Мужчина в Киевской области приобрел автомат у военнослужащего Вооруженных сил Украины (ВСУ), после чего расстрелял продавца и его тещу из-за шантажа. Об этом случае рассказали местные СМИ.
Украинец еще в апреле купил боевое оружие за одну тысячу долларов у своего знакомого в селе Софиевская Борщаговка. Однако спустя месяц продавец начал ему угрожать и потребовал дополнительные деньги сверх изначальной суммы. Покупатель не поддался на шантаж, после чего застрелил солдата и его родственницу из того самого автомата. Правоохранителям вскоре удалось его задержать, передает Lenta.ru со ссылкой на «Украинскую правду».
Другой случай произошел в сентября 2024 года, когда группа пьяных мужчин в военной форме устроила стрельбу в Киеве в одном из жилых комплексов во время воздушной тревоги.
А в августе того же года житель Украины кинул боевую гранату в группу отдыхающих под Одессой. Злоумышленник сделал несколько замечаний распивающей алкоголь компании людей. Не получив никакой ответной реакции, он бросил в них гранату Ф-1.
До этого мужчина открыл стрельбу из огнестрельного оружия около школы в селе Доброводы на Западной Украине. Двое человек были убиты.