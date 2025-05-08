Baijiahao: Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла с сюрпризами

Китайские журналисты обратили внимание, что как только китайский спецборт вошел в российское воздушное пространство, навстречу ему вылетели российские истребители. Они сопровождали воздушное судно всю дорогу по пути в Москву. В КНР отметили, что это было сильным жестом со стороны России, которым она продемонстрировала наивысшее уважение своим гостям и стремление обеспечить их безопасность.