Baijiahao: Встреча Путина и Си Цзиньпина прошла с сюрпризами

Россия произвела большое впечатление на Пекин, устроив торжественную церемонию встречи китайской делегации во главе с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинем в аэропорту. Об этом в четверг, 8 мая, сообщил портал Baijiahao.
Китайские журналисты обратили внимание, что как только китайский спецборт вошел в российское воздушное пространство, навстречу ему вылетели российские истребители. Они сопровождали воздушное судно всю дорогу по пути в Москву. В КНР отметили, что это было сильным жестом со стороны России, которым она продемонстрировала наивысшее уважение своим гостям и стремление обеспечить их безопасность.
В аэропорту китайскую делегацию встретили вице-премьер России Татьяна Голикова и другие высокопоставленные лица.
— Военный оркестр исполнил государственные гимны Китая и России, а Си Цзиньпин обошел строй почетного караула и наблюдал за его приветствием, — говорится в материале.
Кроме того, по пути из аэропорта в отель на дороге были вывешены приветственные баннеры на китайском языке. По словам китайских журналистов, это стало еще одним подтверждением того, что Москва провела большую работу и проявила широкое гостеприимство, передает портал и АБН24.
8 мая в Кремле состоялись переговоры президента России Владимира Путина и Си Цзиньпина, они продлились 3,5 часа. В начале встречи российский лидер поблагодарил китайского коллегу за решение разделить с Россией празднование 80-летнего юбилея Победы. В свою очередь Си Цзиньпин заявил, что очень рад принять участие в праздничных торжествах.