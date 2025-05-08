Фицо прилетел в Москву, несмотря на закрытие воздушного пространства Прибалтикой

Самолет премьер-министра Словакии Роберта Фицо в четверг, 8 мая, приземлился в столичном аэропорту Внуково. Политик присоединится к праздничным мероприятиям в честь 80-летнего юбилея Победы во Второй мировой войне.
Судну главы словацкого правительства пришлось сделать большой крюк и лететь над территориями Венгрии, Румынии и Грузии, поскольку ряд стран Европейского союза (ЕС) запретил ему пересекать свое воздушное пространство, передает Telegram-канал Shot.
Решение об ограничении для пролета в Россию приняли три государства — Латвия, Литва и Эстония. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные ограничения являются проявлением абсурдной русофобской политики. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также назвал такую практику позорищем.
14 апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны — кандидаты на вступление в объединение столкнутся с «последствиями», если примут участие в праздновании 9 Мая в Москве. Фицо уже на следующий день подчеркнул, что приедет в российскую столицу, несмотря на угрозы со стороны дипломата.