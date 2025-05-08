Фицо прилетел в Москву, несмотря на закрытие воздушного пространства Прибалтикой

14 апреля глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что страны — кандидаты на вступление в объединение столкнутся с «последствиями», если примут участие в праздновании 9 Мая в Москве. Фицо уже на следующий день подчеркнул, что приедет в российскую столицу, несмотря на угрозы со стороны дипломата.