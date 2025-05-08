Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Минтранс: Гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полетов по расписанию

«Аэрофлот» восстановил расписание полетов по всей маршрутной сети.

Источник: Комсомольская правда

Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию. Об этом сообщили в Минтрансе. Одновременно компания «Аэрофлот» сообщила, что ей удалось стабилизировать свою работу. В пресс-службе уточнили, что удалось восстановить расписание полетов по всей маршрутной сети.

Напомним, 7 мая 2025 года в нескольких аэропортах разных регионов России были введены ограничения на полеты. Это произошло из-за атаки ВСУ БПЛА. За сутки 7 мая 2025 года российское ПВО сбило над территорией РФ более 500 украинских дронов.

Из-за этого сильно сбилось расписание у авиакомпаний. Сотрудники аэропортов рекомендовали пассажирам пользоваться онлайн-табло для сверки актуальности времени вылета или прилета рейса, а также сохранять спокойствие. Авиакомпании, диспетчеры и сотрудники аэропортов делали всё возможное для нормализации работы, но подчеркивали, что в приоритете всегда находится безопасность полетов и пассажиров.

Ранее KP.RU сообщил, что несколько аэропортов в Мурманской области ввели ограничение на полеты.