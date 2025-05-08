Минтранс: Гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полетов по расписанию

Из-за этого сильно сбилось расписание у авиакомпаний. Сотрудники аэропортов рекомендовали пассажирам пользоваться онлайн-табло для сверки актуальности времени вылета или прилета рейса, а также сохранять спокойствие. Авиакомпании, диспетчеры и сотрудники аэропортов делали всё возможное для нормализации работы, но подчеркивали, что в приоритете всегда находится безопасность полетов и пассажиров.