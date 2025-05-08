Минтранс: Гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полетов по расписанию

Напомним, 7 мая 2025 года в нескольких аэропортах разных регионов России были введены ограничения на полеты. Это произошло из-за атаки ВСУ БПЛА. За сутки 7 мая 2025 года российское ПВО сбило над территорией РФ более 500 украинских дронов.
Из-за этого сильно сбилось расписание у авиакомпаний. Сотрудники аэропортов рекомендовали пассажирам пользоваться онлайн-табло для сверки актуальности времени вылета или прилета рейса, а также сохранять спокойствие. Авиакомпании, диспетчеры и сотрудники аэропортов делали всё возможное для нормализации работы, но подчеркивали, что в приоритете всегда находится безопасность полетов и пассажиров.
Ранее KP.RU сообщил, что несколько аэропортов в Мурманской области ввели ограничение на полеты.