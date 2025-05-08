В России бесперебойно начали летать самолеты после массовой отмены рейсов

«Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию… Сбои в расписании авиатранспорта 6−7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в первую очередь в районах аэропортов столичного региона. Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — говорится в telegram-канале Минтранса.