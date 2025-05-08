В России бесперебойно начали летать самолеты после массовой отмены рейсов

В аэропортах России наблюдались массовые отмены и переносы рейсов.
Гражданская авиация России вернулась к выполнению рейсов по расписанию. Об этом сообщили в Минтрансе РФ после сбоев в работе ведущих российских авиакомпаний. В ведомстве подчеркнули, что совместно с Росавиацией продолжат мониторинг отрасли.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕЧто происходит с российскими туристами, застрявшими в аэропортах по всему миру.
«Гражданская авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию… Сбои в расписании авиатранспорта 6−7 мая возникли из-за ограничений на использование воздушного пространства, в первую очередь в районах аэропортов столичного региона. Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — говорится в telegram-канале Минтранса.
Ранее более 200 российских туристов застряли в аэропорту Турции. Также наблюдались масштабные сбои в расписании.