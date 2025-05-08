Глава союза староверов Севастьянов: Лев XIV был кандидатом папы Франциска

Взявший имя Лев XIV кардинал Роберт Фрэнсис Прево, которого избрали новым папой римским, был кандидатом предыдущего понтифика Франциска. Он поддерживал Прево из-за позиции кардинала по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в четверг, 8 мая, заявил глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
— Кардинал Прево — это кандидат папы Франциска, он продолжит его линию — принесет мир на Украину, между Россией и США. Поэтому папа Франциск его и лоббировал, — заявил Севастьянов, общавшийся с Франциском, в беседе с РИА Новости.
Роберта Прево избрали новым папой римским 8 мая. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».
Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов пояснил, что Лев XIV выбирал себе имя, опираясь на то, кто из предшественников был ему ближе или какого святого он больше всего почитает.
Новоизбранного папу римского уже поздравили президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп.