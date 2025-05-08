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«Аэрофлот» вернулся к штатному расписанию перелетов

Расписание всех выполняемых рейсов авиакомпании «Аэрофлот» было полностью восстановлено и введено в график. Об этом в четверг, 8 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Расписание всех выполняемых рейсов авиакомпании «Аэрофлот» было полностью восстановлено и введено в график. Об этом в четверг, 8 мая, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Представители авиакомпании поблагодарили клиентов за терпение и понимание, а также выразили признательность сотрудникам всех привлеченных служб и аэропортов.

— «Аэрофлот» планово восстановил расписание выполняемых рейсов по всей маршрутной сети, — передает официальный Telegram-канал перевозчика.

Представители Министерства транспорта РФ также сообщили, что 96 процентов всех пассажирских перевозок гражданской авиации совершаются в штатном режиме.

— Национальный перевозчик Турции Turkish Airlines подтвердил, что с 9 мая возобновляет программу полетов в Россию в полном объеме, — передает официальный сайт ведомства.

8 мая Turkish Airlines отменила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в Россию. Позже появилась информация о том, что из-за этого более 1,5 тысячи россиян застряли в Турции. Ассоциация туроператоров России также сообщила, что отмена рейсов турецких авиакомпаний из Москвы и Санкт-Петербурга затронула свыше 15 тысяч человек.