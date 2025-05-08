«Аэрофлот» вернулся к штатному расписанию перелетов

8 мая Turkish Airlines отменила все рейсы из Антальи, Даламана и Бодрума в Россию. Позже появилась информация о том, что из-за этого более 1,5 тысячи россиян застряли в Турции. Ассоциация туроператоров России также сообщила, что отмена рейсов турецких авиакомпаний из Москвы и Санкт-Петербурга затронула свыше 15 тысяч человек.