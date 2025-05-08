В города ДНР доставили частицу Вечного огня из Волгограда

На мемориальный комплекс Саур-Могила, а также в города ДНР доставили частицу Вечного огня, пишет РИА Новости.
«Участники автомотопробега доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и в города ДНР», — сказано в публикации.
Ранее сегодня стало известно, что в Кишинев доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. От него должны были зажечь лампады.
При этом сообщалось, что в Венесуэле зажгли копию Вечного огня с кремлевской стены. Это сделали в Национальном пантеоне.