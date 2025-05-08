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В города ДНР доставили частицу Вечного огня из Волгограда

Частицу Вечного огня доставили в города ДНР участники автомотопробега.

Источник: Аргументы и факты

На мемориальный комплекс Саур-Могила, а также в города ДНР доставили частицу Вечного огня, пишет РИА Новости.

«Участники автомотопробега доставили частицу Вечного огня из города-героя Волгограда на мемориальный комплекс Саур-Могила и в города ДНР», — сказано в публикации.

Ранее сегодня стало известно, что в Кишинев доставили частицу Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата в Москве. От него должны были зажечь лампады.

При этом сообщалось, что в Венесуэле зажгли копию Вечного огня с кремлевской стены. Это сделали в Национальном пантеоне.