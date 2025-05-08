«Она потрясающая»: Трамп осыпал комплиментами Урсулу фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп осыпал комплиментами главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Американский политик назвал ее «потрясающей» и заявил о готовности встретиться лично. Об этом Трамп рассказал в разговоре с прессой в Белом доме.