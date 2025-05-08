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«Она потрясающая»: Трамп осыпал комплиментами Урсулу фон дер Ляйен

Трамп заявил о желании встретиться с Урсулой фон дер Ляйен.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп осыпал комплиментами главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Американский политик назвал ее «потрясающей» и заявил о готовности встретиться лично. Об этом Трамп рассказал в разговоре с прессой в Белом доме.

«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся. Да, ответ — да», — резюмировал Трамп, рассуждая о возможной встречи с представителем ЕС.

Позже лидер США подчеркнул, что ЕС хочет заключить со Штатами новую торговую сделку. Трамп заявил, что рассмотрит любые предложения и будет готов заключить «справедливую сделку» с Европой.

Напомним, когда Трамп ввел повышенные торговые пошлины в отношении десятков стран, под удар попали некоторые государства в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что, вероятно, ЕС придется искать новых торговых партнеров, если Евросоюз не сможет убедить Штаты смягчить новые торговые тарифы.