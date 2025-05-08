«Она потрясающая»: Трамп осыпал комплиментами Урсулу фон дер Ляйен

Президент США Дональд Трамп осыпал комплиментами главу ЕК Урсулу фон дер Ляйен. Американский политик назвал ее «потрясающей» и заявил о готовности встретиться лично. Об этом Трамп рассказал в разговоре с прессой в Белом доме.
«Она потрясающая, правда? Она потрясающая. Надеюсь, что мы встретимся. Да, ответ — да», — резюмировал Трамп, рассуждая о возможной встречи с представителем ЕС.
Позже лидер США подчеркнул, что ЕС хочет заключить со Штатами новую торговую сделку. Трамп заявил, что рассмотрит любые предложения и будет готов заключить «справедливую сделку» с Европой.
Напомним, когда Трамп ввел повышенные торговые пошлины в отношении десятков стран, под удар попали некоторые государства в ЕС. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что, вероятно, ЕС придется искать новых торговых партнеров, если Евросоюз не сможет убедить Штаты смягчить новые торговые тарифы.