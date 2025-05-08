Американец впервые стал Папой Римским: кто такой Роберт Прево, принявший имя Лев XIV

С 1985 года Прево осуществлял миссионерскую деятельность в Перу, где занимал должность канцлера территориальной прелатуры Чулуканаса. В период с 1987 по 1988 год он находился в США, исполняя обязанности пастора и руководителя миссии августинской провинции Чикаго. После он вернулся в Перу, где последующие десять лет возглавлял августинскую семинарию в Трухильо. Помимо преподавания канонического права, Прево исполнял функции судьи церковного суда и активно участвовал в жизни местной католической общины.