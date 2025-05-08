«Голос здравого смысла»: друг папы римского Льва XIV рассказал о его характере

Отец Марк Фрэнсис, друг Роберта Фрэнсиса Прево (Лев XIV), рассказал, что кардинал был твердым сторонником папства своего предшественника, Франциска, и особенно его приверженности вопросам социальной справедливости. О характере нового понтифика священник поведал в интервью журналистам.
— Он всегда был дружелюбным и теплым человеком и оставался голосом здравого смысла и практических забот о помощи Церкви бедным, — заявил Фрэнсис.
Священник учился вместе с Прево в одной семинарии. Они познакомились в 2000-х, когда оба проживали в Риме. Фрэнсис отметил, что у Прево «ироничное чувство юмора» и он не стремился к славе.
Священник Фидель Пурисака Вигиль, директор по коммуникациям бывшей епархии Прево в Чиклайо, рассказал, что Прево ежедневно вставал рано утром и после молитвы завтракал со своими собратьями-священниками.
— Независимо от того, сколько проблем у него было, он всегда сохранял хорошее настроение и радость, — заявил Вигиль в беседе с агентством Reuters.
Роберта Прево избрали новым папой римским 8 мая. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».
Генеральный викарий Римско-католической архиепархии Божией Матери в Москве Кирилл Горбунов пояснил, что Лев XIV выбирал себе имя, опираясь на то, кто из предшественников был ему ближе или какого святого он больше всего почитает.
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Роберт Прево был кандидатом предыдущего понтифика Франциска, поскольку выступал в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине.