«ХГ»: Главарь нацистского подразделения «Кракен»* Величко** уничтожен в зоне СВО

Один из основателей нацистского спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины «Кракен»* Сергей Величко** с большой долей вероятности был уничтожен в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил глава проекта «Хроники геополитики» («ХГ»).
Информация о гибели боевика появилась еще в прошлом году. Кроме того, Величко** перестал проявлять активность на своих страницах в социальных сетях. Руководитель проекта также отметил, что среди украинских источников солдата уже называют «бывшим» командиром.
— Ранее была оперативная информация, что Величко погиб, — передает слова руководителя «ХГ» Aif.ru.
Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о том, что Вооруженные силы РФ устранили и высокопрофильного командира, главу разведки 25-й бригады украинской армии Николая Дупешко. Зятя бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион, которая скончалась в результате покушения, Василия Особу тоже убили на передовой.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
**Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.