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«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной, оленина и борщ». Каким было меню обеда в Кремле для Лукашенко и других лидеров 8 мая 2025

В Кремле Путин угощает Лукашенко и других лидеров борщом, олениной и пельменями.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно меню обеда в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций и почетных гостей, которые прибыли на торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Меню обеда раскрыл телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.

Так, сообщается, что среди угощений в Кремле, поданных на обед, были салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной или уха по-карельски на выбор. Далее подавался щербет из морошки.

Меню торжественного обеда в Кремле. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».

А после лидеры могли отведать горячее блюдо на выбор: филе палтуса с мини-овощами или медальоны из оленины с лесными грибами, или карамелизированную утку со спаржей. На десерт был подан яблочный пирог с ванильным мороженым. А в винной карте значились российские вина.

Еще «Комсомолка» писала, что президент Путин рядом с Лукашенко и Си Цзиньпином смотрели концерт в Кремле. Также Лукашенко и Пашинян сидели рядом после недавней пикировки.

8 мая белорусский лидер и другие главы стран и правительств принимают участие в праздновании Дня Победы в Москве.