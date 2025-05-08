«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной, оленина и борщ». Каким было меню обеда в Кремле для Лукашенко и других лидеров 8 мая 2025

Стало известно меню обеда в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций и почетных гостей, которые прибыли на торжественные мероприятия по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Меню обеда раскрыл телеграм-канал «Пул Первого», приближенный к пресс-службе президента Беларуси Александра Лукашенко.
Так, сообщается, что среди угощений в Кремле, поданных на обед, были салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой, борщ с телятиной или уха по-карельски на выбор. Далее подавался щербет из морошки.
Меню торжественного обеда в Кремле. Фото: телеграм-канал «Пул Первого».
А после лидеры могли отведать горячее блюдо на выбор: филе палтуса с мини-овощами или медальоны из оленины с лесными грибами, или карамелизированную утку со спаржей. На десерт был подан яблочный пирог с ванильным мороженым. А в винной карте значились российские вина.
Еще «Комсомолка» писала, что президент Путин рядом с Лукашенко и Си Цзиньпином смотрели концерт в Кремле. Также Лукашенко и Пашинян сидели рядом после недавней пикировки.
8 мая белорусский лидер и другие главы стран и правительств принимают участие в праздновании Дня Победы в Москве.