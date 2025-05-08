«Салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной, оленина и борщ». Каким было меню обеда в Кремле для Лукашенко и других лидеров 8 мая 2025

А после лидеры могли отведать горячее блюдо на выбор: филе палтуса с мини-овощами или медальоны из оленины с лесными грибами, или карамелизированную утку со спаржей. На десерт был подан яблочный пирог с ванильным мороженым. А в винной карте значились российские вина.