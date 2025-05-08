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Гражданская авиация РФ вернулась к выполнению полётов по расписанию — Минтранс

Российские авиакомпании вернулись к выполнению полётов по регулярному расписанию после сбоев 6−7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства, особенно в районах московских аэропортов. Об этом сообщил Минтранс России.

Источник: Life.ru

Также в ведомстве отметили, что национальный перевозчик Turkish Airlines подтвердил возобновление полётов в Россию с 9 мая. Все ветераны Великой Отечественной войны, приглашённые в Москву на День Победы, доставлены в столицу.

Минтранс и Росавиация продолжают держать на особом контроле работу авиакомпаний и аэропортов. Руководителям воздушных гаваней предписано проанализировать действия персонала в нештатных ситуациях.

«Если массовые ограничения не повторятся, гражданская авиация России продолжит свою работу в интересах пассажиров и бизнеса», — подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что в преддверии Дня Победы ВСУ пытались атаковать Россию рекордным количеством беспилотников. В целях безопасности гражданских авиаперевозок многие аэропорты приостанавливали работу. Пассажиры столкнулись с массовой отменой рейсов.