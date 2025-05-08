В Кремле завершился обед для иностранных делегаций

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями.