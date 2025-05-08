В Кремле завершился обед для иностранных делегаций

МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Официальный Обед в Кремле от имени президента России для глав иностранных делегаций, прибывших в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне завершен, Владимир Путин после завершения мероприятия лично попрощался с гостями.
Официальный обед проходил в Большом Кремлевском дворце. Там же состоялся концерт. Путин в ходе мероприятия поднял тост за Победу и поколение победителей.
В пятницу зарубежные гости соберутся на Красной площади на Параде Победы. Как ранее сообщали в Кремле, Москва ожидает присутствие 27 глав государств на параде в Москве.