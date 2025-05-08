Священник РПЦ рассказал, что символизирует имя Лев у папы римского

Предыдущий папа римский по имени Лев вошел в историю как дипломат, а избранное понтификом имя обычно отражает его политику. Об этом в четверг, 8 мая, заявил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.