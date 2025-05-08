Священник РПЦ рассказал, что символизирует имя Лев у папы римского

Предыдущий папа римский по имени Лев вошел в историю как дипломат, а избранное понтификом имя обычно отражает его политику. Об этом в четверг, 8 мая, заявил доцент Московской духовной академии, кандидат богословия, служитель столичного храма Воскресения Словущего в Брюсовом переулке священник Антоний Борисов.
Священнослужитель уточнил, что предыдущим папой по имени Лев был Винченцо Печчи (Лев XIII). Он занимал пост главы Римско-католической церкви в период с 1878 по 1903 год.
— Он отказывался от компромисса с Италией, в ходе объединения которой в XIX веке было упразднено Папское государство, но зато смог установить добрые отношения с немецким канцлером Бисмарком и Французской республикой, — рассказал Борисов.
Священник отметил, что Лев XIII был первым папой, обратившимся к анализу острых общественно-политических вопросов. В частности, он, защищая частную собственность, призывал к социальной справедливости и улучшению условий труда рабочего класса, передает РИА Новости.
8 мая кардинала Роберта Фрэнсиса Прево избрали новым папой римским. Он взял имя Лев XIV и стал первым в истории главой Римско-католической церкви, который родился в США. Подробнее о нем — в материале «Вечерней Москвы».
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов заявил, что Прево был кандидатом предыдущего понтифика Франциска, поскольку выступал в пользу мирного урегулирования конфликта на Украине.