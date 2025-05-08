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Захарова обратилась к миру с пронзительным призывом: накануне Дня Победы опубликован трогательный клип на ее песню

СК опубликовал клип на песню Марии Захаровой «Верните память».

Источник: Комсомольская правда

В канун 80-летия Великой Победы Telegram-канал «Следком» опубликовал трогательный клип на песню «Верните память», автором слов которой стала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В композиции поднимаются острые вопросы о фальсификации исторических фактов. Своим произведением Захарова как бы обратилась к миру с пронзительным призывом. Дипломат оценила старание сотрудников следственных органов, которые исполнили песню и сняли клип на композицию.

«Ребята-коллеги! Спасибо большое! Музыка написана с Марал Якшиевой. Она же сказала мне решительно “это текст песни”. А Макс Фадеев так же решительно собрал всё в целостное произведение», — подчеркнула Захарова у себя в Telegram-канале.

Ранее KP.RU сообщил, что президент России Владимир Путин отметил, что именно СССР внесла решающий вклад в борьбе с нацизмом во Второй мировой войне и РФ никому не даст переписать историю и забыть правду.