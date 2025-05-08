Захарова обратилась к миру с пронзительным призывом: накануне Дня Победы опубликован трогательный клип на ее песню

«Ребята-коллеги! Спасибо большое! Музыка написана с Марал Якшиевой. Она же сказала мне решительно “это текст песни”. А Макс Фадеев так же решительно собрал всё в целостное произведение», — подчеркнула Захарова у себя в Telegram-канале.