Пельмени, уха и икра: опубликовано меню к приему иностранных гостей в Кремле

Главам иностранных делегаций, которые прибыли в Москву для участия в праздничных мероприятиях в честь 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне, в ходе приема в Кремле предложили попробовать пельмени с осетриной, уху по-карельски и щучью икру. Меню опубликовал белорусский Telegram-канал «Пул Первого».
Кроме того, в меню для зарубежных гостей вошли салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, филе палтуса с овощами и медальоны из оленя с грибами. Гости на десерт также могли отведать щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Среди представленных делегатам напитков — вина «Блан де Неж» из Крыма и «Казак Красная Горка» из Краснодара, передает Telegram-канал.
Накануне празднования 80-летия со Дня Победы над фашизмом в Москве начали собираться мировые лидеры со всего света. 7 мая многие из них уже прибыли в российскую столицу, с некоторыми даже успел встретиться президент России Владимир Путин. О том, кто поучаствует в праздничных мероприятиях, а кто все-таки не смог приехать — в материале «Вечерней Москвы».