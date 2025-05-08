Пельмени, уха и икра: опубликовано меню к приему иностранных гостей в Кремле

Кроме того, в меню для зарубежных гостей вошли салат с крабом и клубникой, борщ с телятиной, филе палтуса с овощами и медальоны из оленя с грибами. Гости на десерт также могли отведать щербет из морошки и яблочный пирог с ванильным мороженым. Среди представленных делегатам напитков — вина «Блан де Неж» из Крыма и «Казак Красная Горка» из Краснодара, передает Telegram-канал.