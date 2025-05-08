Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин: РФ и КНР отстаивают международную справедливость

Для лидера КНР Си Цзиньпина провели экскурсию по Кремлю.

Источник: Аргументы и факты

Владимир Путин в ходе экскурсии по Кремлю для преседателя Китая Си Цзиньпина отметил, что Москва и Пекин сейчас отстаивают международную справедливость, пишет ТАСС.

Во время экскурсии президент РФ обратил внимание на картину с Александром Невским. Тогда экскурсовод заявила, что он является святым покровителем России. Она добавила, что его рука прижата к сердцу и не поражает мечом врага, полководец как бы защищает страну.

«Вот и мы с вами говорим о необходимости справедливого мироустройства. У нас такая же позиция», — отметил Владимир Путин.

Как указывает агентство, полотно Сергея Присекина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» размещено в аванзале Большого Кремлевского дворца. Его видит каждый гость, который поднимается по Парадной лестнице.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, 8 мая, он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Лидеры двух стран провели переговоры и подписали ряд документов. Впоследствии общение Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке — за чаепитием.