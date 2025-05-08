Путин: РФ и КНР отстаивают международную справедливость

Владимир Путин в ходе экскурсии по Кремлю для преседателя Китая Си Цзиньпина отметил, что Москва и Пекин сейчас отстаивают международную справедливость, пишет ТАСС.
Во время экскурсии президент РФ обратил внимание на картину с Александром Невским. Тогда экскурсовод заявила, что он является святым покровителем России. Она добавила, что его рука прижата к сердцу и не поражает мечом врага, полководец как бы защищает страну.
«Вот и мы с вами говорим о необходимости справедливого мироустройства. У нас такая же позиция», — отметил Владимир Путин.
Как указывает агентство, полотно Сергея Присекина «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет» размещено в аванзале Большого Кремлевского дворца. Его видит каждый гость, который поднимается по Парадной лестнице.
Напомним, Си Цзиньпин прибыл в Москву для участия в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Сегодня, 8 мая, он встретился с Владимиром Путиным в Кремле. Лидеры двух стран провели переговоры и подписали ряд документов. Впоследствии общение Владимира Путина и Си Цзиньпина продолжилось в неформальной обстановке — за чаепитием.