Акция «Бессмертный полк» прошла в зале парламента Молдавии — депутаты фракции Блока коммунистов и социалистов провели целое заседание с портретами героев-освободителей. Об этом пишет РИА Новости.
Депутаты молдавского парламента принесли с собой фотографии героев Второй мировой войны и поставили их на свои рабочие места. Под каждой фотографией были подписаны имя, звание героя-освободителя. А наверху была плашка «Бессмертного полка». Молдавские депутаты почтили минутой молчания погибших воинов.
Ранее KP.RU сообщил, что акция «Бессмертный полк» пройдет в 97 странах. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что некоторые государства уже провели акцию. «Бессмертный полк» — это отличная возможность почтить память тех людей, которые приблизили общую Победу над нацизмом.