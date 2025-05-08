Акция «Бессмертный полк» прошла в зале парламента Молдавии

Депутаты молдавского парламента принесли с собой фотографии героев Второй мировой войны и поставили их на свои рабочие места. Под каждой фотографией были подписаны имя, звание героя-освободителя. А наверху была плашка «Бессмертного полка». Молдавские депутаты почтили минутой молчания погибших воинов.