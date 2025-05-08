Жители Екатеринбурга массово отравились устрицами после похода в новый ресторан

Днём стало плохо и родителям. У них появились те же симптомы. Врачи, по словам женщины, поставили им диагноз: кишечная инфекция. Семья до сих пор находится в больнице. О случаях отравления заявили и другие клиенты ресторана. У некоторых сразу появились подозрения, что с устрицами что-то не так, потому что те «не шевелились» после попадания лимонного сока.