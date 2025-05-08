Бойцы экономического фронта

Схожая ситуация возникла и в Москве. В начале 1941 года население столицы составляло около 4 миллионов человек. В городе действовали более 15 тысяч предприятий и организаций. К началу 1942 года численность жителей сократилась примерно вдвое. Часть из них были эвакуированы, а около 900 тысяч москвичей отправились на фронт. В два раза снизилось и количество предприятий и организаций. Поступления по двум основным источникам дохода городского бюджета — налогу на доходы, который платили жители, и налогу на оборот, собираемому с предприятий и организаций, — быстро падали. К тому же предприятия, выпускавшие военную продукцию, были освобождены от платежей в казну. В результате московский бюджет 1941 года по доходам был исполнен на 82,1 процента от плана.