Бойцы экономического фронта

Для победы в Великой Отечественной войне против Германии Советскому Союзу необходимо было не только иметь многочисленную и профессиональную армию, но и в кратчайшие сроки обеспечить снабжение ее всем необходимым. А для этого нужны сильная экономика и стабильная финансовая система. Поэтому, кроме фронта, на котором сражались советские солдаты, был и другой — финансово-экономический. Сегодня «ВМ» рассказывает о подвигах, которые совершались на этом поле боя.
В 1939 году в СССР на национальную оборону было направлено 39,3 миллиарда советских рублей — это почти четверть объема расходной части бюджета. В 1940 году расходы по данной статье увеличились до 56,9 миллиарда рублей. Советский Союз осуществлял программу масштабной и ускоренной модернизации армии. Промышленность осваивала производство современных образцов военной техники. Вдоль новых границ Союза активно возводилась военная инфраструктура: пограничные заставы и городки, укрепления, склады снабжения, аэродромы и другие необходимые объекты.
Бюджет военного времени.
Из-за вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз завершить программу не удалось. Практически сразу стало ясно, что для успешного противостояния врагу явно недостаточно текущего уровня обеспечения военных расходов.
— Великая Отечественная война имеет множество аспектов — исторический, геополитический, военный, человеческий. Однако существует еще одно важное измерение — финансовое, о котором не так часто говорят, — отмечает профессор кафедры общего и проектного менеджмента и инноваций Финансового университета при правительстве РФ Иван Трифонов.
С первых дней перед советскими финансистами была поставлена сложнейшая задача — изыскать необходимые средства, обеспечить непрерывное и достаточное финансирование потребностей армии и флота. От их профессионализма зависело выживание огромной страны. Нужны были решения, способные дать заметный эффект и не допустить гиперинфляции, снижения производства, возникновения товарного дефицита и в конечном итоге разрушения экономической системы.
В 1941 году ситуация была близка к катастрофической. На фоне необходимости наращивания военных расходов доходы бюджетов всех уровней неуклонно снижались в связи с захватом немецкими войсками экономически развитых районов страны, падением промышленного, сельскохозяйственного производства и уменьшением оборота торговли.
Схожая ситуация возникла и в Москве. В начале 1941 года население столицы составляло около 4 миллионов человек. В городе действовали более 15 тысяч предприятий и организаций. К началу 1942 года численность жителей сократилась примерно вдвое. Часть из них были эвакуированы, а около 900 тысяч москвичей отправились на фронт. В два раза снизилось и количество предприятий и организаций. Поступления по двум основным источникам дохода городского бюджета — налогу на доходы, который платили жители, и налогу на оборот, собираемому с предприятий и организаций, — быстро падали. К тому же предприятия, выпускавшие военную продукцию, были освобождены от платежей в казну. В результате московский бюджет 1941 года по доходам был исполнен на 82,1 процента от плана.
Расходы при этом увеличивались. Помимо финансового обеспечения жизнедеятельности города, из столичного бюджета оплачивались и военные расходы. Строительство оборонительных сооружений, рвов и окопов, восстановление разрушенных зданий, обеспечение противопожарной охраны, формирование дивизий народного ополчения Москва финансировала самостоятельно.
В масштабе СССР в 1941 году общесоюзный бюджет оказался сведен с дефицитом в 14,5 миллиарда рублей. Военные расходы увеличились до 86,9 миллиарда рублей. Но даже этого не хватало, чтобы усилить армию и переломить ситуацию на фронтах.
Снизить издержки любой ценой.
Выправить ситуацию в государственных финансах помог ряд решительных мер. Среди них — сверхконцентрация бюджетных ресурсов для непрерывного финансирования потребностей вооруженных сил, в том числе за счет экономии, снижения издержек и уменьшения расходов.
Все невоенные бюджетные расходы подверглись вынужденному секвестированию. Так, в Москве затраты на ЖКХ, благоустройство и транспорт были снижены на треть, на социально-культурные мероприятия — на 20 процентов. В 1942 году они уменьшились еще почти вдвое. По инициативе Мосгорфинуправления на одну пятую были сокращены управленческие расходы на государственный аппарат.
Огромную роль сыграли финансисты в процессе оптимизации себестоимости производства и ремонта вооружений. Производилась детальная калькуляция с целью снизить отпускные цены на военную продукцию. Активно поощрялись технические новшества. К примеру, за военный период себестоимость производства бомбардировщика Ил-4 уменьшилась с 800 до 380 тысяч рублей, танка Т-34 — с 269,5 до 135 тысяч рублей. Это сокращало расходы на закупку и ремонт военной техники для армии и флота. Расчеты показывают, что таким образом за годы войны было сэкономлено более 50 миллиардов рублей.
— Детальная калькуляция военной продукции и суммы по снижению себестоимости — это не просто цифры, а огромный труд финансистов по поиску резервов для производства дополнительных единиц военной техники и обеспечения военнослужащих, — отмечает кандидат экономических наук, доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Татьяна Алексашина. — Непопулярные, но правильные шаги (чрезмерный выпуск денег, безналичный расчет в армии, повышение стоимости алкоголя и табака, рестриктивная фискальная политика) были предприняты для поддержания финансового состояния страны.
Все на борьбу с инфляцией.
Несмотря на предпринимаемые усилия, избежать эмиссии денег для покрытия военных расходов не удалось. Накануне войны количество денег в обращении составляло 18,4 миллиарда рублей, а уже к 1 января 1942 года оно почти удвоилось и возросло до 34,7 миллиарда рублей. За первые два года войны цены на продовольствие выросли более чем в десять раз — на черном рынке за буханку хлеба могли попросить цену, равную среднемесячной зарплате. Перед страной стояла угроза голода. Пришлось ввести карточную систему, посредством которой удалось наладить централизованное снабжение жителей продовольственными и непродовольственными товарами по фиксированным ценам. Система карточек основывалась на максимально экономном использовании имевшихся ресурсов, контроле и жестком учете их расходования. Для таких городов, как Москва, она обеспечила выживание большинства горожан. Всего же за годы войны снабжение по карточкам получали 80 миллионов человек.
Для сдерживания цен советские финансисты активно занимались регулированием равновесия между товарной и денежной массами. Использовались любые возможности для увеличения производства и насыщения рынка продовольствием и товарами народного потребления. Так, в Москве всячески поощрялись выпуск товаров из вторсырья и организация переработки отходов. По инициативе столичных финансистов в городе были созданы специальные хозрасчетные группы, занимавшиеся сбором и распределением среди предприятий вторичных ресурсов. Создавались благоприятные условия для развития артелей и кустарных производств. Их силами за годы войны в столице было произведено более миллиона свечей, 1,5 миллиона зажигалок, 305 тысяч керосиновых ламп и около миллиона пар обуви. Это позволяло увеличить поступления в бюджет и снизить напряжение на потребрынке.
Активно шел поиск и новых производственных возможностей. Так, на Таганке, где в некоторых местах бьют соленые ключи, было налажено производство дефицитной соли. В Московском зоопарке разводили белых мышей для изготовления вакцины против тифа, а еще его работники за время войны вырастили 250 тысяч цыплят для нужд народного хозяйства. Организовывались подсобные хозяйства, помогавшие в обеспечении горожан продовольствием. В итоге, несмотря на рост цен, военная инфляция в СССР оказалась ниже, чем в Германии, Италии, Великобритании и ряде других стран.
Народный фонд обороны.
Великая Отечественная война по праву считается народной. С самого ее начала в адрес руководства страны было направлено огромное количество писем с предложением создать Фонд обороны, в который трудящиеся могли бы на добровольной основе перечислять средства для Красной армии. 1 августа 1941 года он был создан. «Деньги можно вносить в любые отделения Госбанка на счет союзного бюджета по 40-му разделу», — сообщали СМИ того времени.
Миллионы людей стали направлять в фонд деньги. Развернулось массовое движение по перечислению однодневного заработка на нужды обороны. Доноры отказывались от вознаграждения за сданную кровь в пользу фонда, изобретатели и рационализаторы — от премий, деятели искусства направляли в него свои гонорары. За 20 дней с момента создания фонда только москвичи внесли в него 11 миллионов рублей.
К началу ноября 1941 года вклад жителей столицы составил: 86 миллионов рублей, 1,4 килограмма платины, 7,7 килограмма золота, 373 килограмма серебра и другие ценности. В 1943 году москвичи собрали 400 миллионов рублей, которые пошли на создание танковой колонны, авиационного соединения и семи бронепоездов. Все носили имя «Москва». Всего за годы войны жители города внесли в Фонд обороны 2,6 миллиарда рублей.
Благодаря предпринятым мерам к 1943 году в целом удалось сбалансировать госбюджет.
— В 1944—1945 годах у СССР не было дефицита бюджета, наблюдалась положительная динамика в экономике, — отмечает Татьяна Алексашина.
Согласно расчетам финансистов, за всю войну прямые затраты Советского Союза на ведение боевых действий составили 586 миллиардов советских рублей. Это 388 миллионов рублей за каждый день войны. Таким образом, на средства, полученные от граждан (без учета Фонда обороны), страна воевала 223 из 1418 дней войны.
Они тоже сражались за Родину.
Военная история советских и московских финансов связана прежде всего с двумя выдающимися руководителями — Арсением Григорьевичем Зверевым и Виктором Ефимовичем Михеевым. Они оба занимали высокие руководящие посты: Арсений Зверев — наркома финансов СССР, Виктор Михеев — руководителя Мосгорфинуправления. Первый руководил финансовой системой страны без малого 22 года: с января 1938-го по май 1960 года. Его часто называли самым эффективным министром. Его профессиональная карьера началась в 1924 году в Мосфинотделе с должности налогового инспектора Рогожско-Симоновского района. В 1936 году он стал заведующим Бауманским райфинотделом. Зверев сумел в первые дни после нападения Германии перевести экономику на военные рельсы, четыре года достойно снабжать фронт, избегнуть при этом разрухи, массового голода и лишений в тылу.
«В отличие от Гражданской войны, когда силою вещей и естественного хода событий роль денег часто сводилась к нулю, в период Великой Отечественной войны могучей социалистической державе удалось сохранить за деньгами их роль в гораздо большей мере. Поэтому и финансовая служба должна была так же четко и незыблемо, как и прежде, делать свое дело, обеспечивая военные и иные нужды страны. Возросла, по сравнению с мирными днями, общегосударственная ответственность финансовых работников», — писал Арсений Зверев в своей книге «Записки министра».
Виктор Михеев возглавил столичное финансовое ведомство через два месяца после начала войны. Он сыграл огромную роль в обороне Москвы и дальнейшей стабилизации финансово-экономической ситуации в столице, принимал непосредственное участие в послевоенном восстановлении города. Ему принадлежит рекорд по продолжительности руководства московскими финансами. Он возглавлял Мосгорфинуправление в течение 26 лет — до 1967 года.
По воспоминаниям современников и сослуживцев, Виктор Михеев обладал крутым и независимым нравом, часто был резок с коллегами, отстаивая свою позицию. Однако даже это не могло изменить отношения к нему руководства и сослуживцев как к профессионалу высочайшего класса.
Многие финансисты, как и граждане других профессий, ушли добровольцами на фронт. Они воевали на передовой, служили в частях снабжения армии. И вместе с гражданами страны одержали не менее блестящую победу на финансовом фронте. Благодаря мобилизации, сплоченности и самопожертвованию народов СССР экономика страны выдержала все сложности военного времени.
— Если учесть, что с наступлением военных действий на территории нашей страны государственные бюджеты РСФСР и союзных республик потеряли свою стабильность и сбалансированность из-за резкого снижения доходности, то становится понятным, какими усилиями финансовым органам государства приходилось сохранять экономию военных расходов. И благодаря грамотному финансовому управлению расходные и доходные части бюджета были сбалансированы и это дало возможность обеспечить в будущем победу нашей страны, — резюмирует доцент кафедры общего и проектного менеджмента Финансового университета при правительстве РФ Юлия Лимарева.
Работа военных финансистов в период Великой Отечественной войны получила высокую оценку со стороны советского правительства. Более 20 тысяч военных финансистов, офицеров финансовой службы армии и флота были награждены орденами и медалями.
Профессор Финансового университета при правительстве РФ Иван Трифонов особо выделил несколько достижений финансистов в период Великой Отечественной войны.
■ Переход на безналичный расчет. Это способствовало сохранению государственных и личных средств. К июлю 1942 года более 50 процентов денежного довольствия военного назначения было зачислено на депозиты, а к началу 1943 года этот показатель превысил 76,5 процента.
■ Оптимизация расходов на производство и ремонт вооружений. Оптовые цены на отдельные образцы стрелкового оружия и военной техники значительно снизились, а общая сумма сэкономленных средств за время войны составила 50,3 миллиарда рублей.
■ Организация денежного обеспечения для красноармейцев. Зарплаты обычно зачислялись на сберегательные книжки. Во время отпусков военнослужащие могли переводить деньги своим семьям, что помогало многим из них.
■ Создание Фонда обороны. Население добровольно собирало деньги и материальные ценности для поддержки вооруженных сил.
■ Выпуск государственных займов и проведение военных лотерей. В период с 1941 по 1945 год были выпущены облигации пяти государственных займов и проведены четыре денежно-вещевые лотереи.