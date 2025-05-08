Напомним, новый учебник для старших классов молдавских школьников гласит, что вторжение гитлеровских войск на территорию бывшей советской республики — ее освобождение, а итоги Сталинградской битвы в пособии называются катастрофой, которая «привела к выводу войск с Кавказа».