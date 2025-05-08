Правозащитники обратились в ООН из-за героизации нацизма в Молдавии

Правозащитники обратились в Организацию Объединённых Наций (ООН) из-за искажения исторической правды о событиях Второй мировой войны в новых учебниках для школьников Молдавии, передает РИА Новости.
«Некоторые учебные материалы в недавно изданных учебниках истории содержат неточную информацию, принижающую вклад народа Советского Союза к победе над нацизмом, оправдывают преступления коллаборационистов и ставят под сомнение общепринятые факты», — говорится в обращении, предоставленном агентству вице-президентом российского подразделения Международного комитета защиты прав человека, директора Фонда защиты национального исторического наследия Иваном Мельниковым.
Уточняется, что правозащитники просят ООН принять меры для пресечения попыток пересмотра итогов Второй мировой войны.
Напомним, новый учебник для старших классов молдавских школьников гласит, что вторжение гитлеровских войск на территорию бывшей советской республики — ее освобождение, а итоги Сталинградской битвы в пособии называются катастрофой, которая «привела к выводу войск с Кавказа».