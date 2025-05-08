В США рассказали, что нужно сделать для урегулирования конфликта на Украине

В США рассказали, что нужно сделать, по их мнению, для урегулирования конфликта на Украине. Оказалось, что в Вашингтоне считают, что Москве и Киеву пора пойти навстречу друг другу. Об этом рассказал вице-президент США Джей ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.
«Нам нужно сблизить стороны, чтобы добиться долгосрочного мира. Пока что мы этого еще не добились, мы продолжим работать над этим, пока не решим, что мы фактически больше не можем добиться прогресса», — резюмировал американский политик.
Кроме того, он заявил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы стороны сблизились и вышли на прямой диалог друг с другом. О начале переговоров между Москвой и Киевом говорил и президент США Дональд Трамп. Он считает, что это сможет приблизить мирное урегулирование конфликта.
Ранее KP.RU сообщил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Но России нужен справедливый мир и прочный мир в регионе. Также президент РФ Владимир Путин отметил важность устранить первопричины конфликта.