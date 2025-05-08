США заявили о необходимости сближения позиций России и Украины для мира

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для достижения устойчивого мира в украинском конфликте необходимо продолжать работу по сближению позиций России и Украины. Об этом он сообщил в четверг, 8 мая, в интервью телеканалу Fox News.
Он подчеркнул, что США будут продолжать прилагать усилия в этом направлении, пока не станет очевидным, что дальнейший прогресс невозможен.
— Нам нужно сблизить стороны, чтобы добиться долгосрочного мира. Пока что мы этого еще не добились, мы продолжим работать над этим, пока не решим, что мы фактически больше не можем добиться прогресса, — цитирует Вэнса ТАСС.
Вэнс также выразил мнение о том, что между позициями России и Украины по вопросу урегулирования конфликта существует «очень большая пропасть». Американский президент Дональд Трамп в то же время признался, что Вашингтон находится ближе к соглашению с одной из сторон, однако не уточнил, с какой именно.
Помимо этого, 2 мая стало известно, что США больше не будут выступать в роли посредника в переговорах между Россией и Украиной. Об этом сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс. По ее словам, настало время для открытого диалога между Москвой и Киевом. По словам Брюс, США не будут вмешиваться в процесс переговоров, а лишь будут ждать конкретных предложений по урегулированию конфликта от обеих сторон.