Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV

Конклав с четвертой попытки избрал нового папу Римского. Им стал американский кардинал Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV. Он обратился к верующим со словами: «Мир вам всем!» и призвал их строить мосты диалога. Что известно о новом понтифике — в материале «Газеты.Ru».
В Ватикане завершился конклав, на котором кардиналы Римско-католической церкви избрали нового папу Римского. Об этом возвестил белый дым, поднявшийся из трубы на крыше Сикстинской капеллы. Имя нового понтифика с центральной лоджии базилики Святого Петра объявил кардинал-протодиакон Доминик Мамберти.
«Я возвещаю вам великую радость: у нас есть папа! Преосвященнейший и достопочтеннейший господин Роберт Фрэнсис, кардинал Священной Римской Церкви Прево, который принял себе имя Лев XIV»,
— заявил Мамберти.
После этого перед верующими появился сам понтифик. В своей первой речи новый папа Римский Лев XIV обратился с пожеланием мира и призвал католиков строить мосты диалога для его достижения. Кроме этого, он поблагодарил своего предшественника — папу Франциска.
«Мир да будет со всеми вами! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!» — сказал Лев XIV.
С избранием понтифика уже поздравили генсек ООН Антониу Гутерриш, президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский, а также российский лидер Владимир Путин. Он пожелал папе Римскому успехов в выполнении возложенной на него высокой миссии, а также доброго здоровья и благополучия.
Конклав начался 7 мая. Перед тем, как избрать нового папу, кардиналы провели четыре этапа голосования.
Что известно о новом папе Римском?
Лев XIV — первый американец на престоле Святого Петра. Он родился в Чикаго в 1955 году в семье итальянского, французского и испанского происхождения. Роберт Фрэнсис Прево окончил Университет Вилланова, получив степень бакалавра по математике, и в 1977 году вступил в Орден святого Августина, позднее став его генеральным настоятелем по всему миру.
Будущий понтифик был рукоположен в священники в 1982 году. Как и его предшественник, Лев XIV связан с Латинской Америкой, так как значительная часть его служения прошла в Перу. Сначала он занимал пост канцлера территориальной прелатуры Чулуканаса. Впоследствии возглавил августинскую семинарию в Трухильо, а также служил судьей регионального церковного суда и был членом Коллегии консультантов города. В 1998 году он вернулся в США.
В 2000-м Прево был замешан в скандале после того, как разрешил обвиненному в сексуальном насилии над несовершеннолетними священнику Джеймсу Рэю поселиться в монастыре августинцев в Чикаго. Он находился близко к католической начальной школе, при этом Прево не уведомил администрацию учреждения о Рэе, который в тот момент находился под строгим надзором.
В 2014-м папа Римский Франциск назначил Прево апостольским администратором епархии Чиклайо и титулярным епископом Суфара, а в 2015 году — епископом Чиклайо. В начале 2023-го Прево получил одну из самых влиятельных должностей в Ватикане: он возглавил службу, которая отвечает за назначение епископов. Тогда же папа Франциск возвел его в кардиналы-дьяконы.
В 2025-м Прево стал кардиналом-епископом Альбано, до него этот пост пустовал почти три года. Кроме того, до его назначения ни один кардинал-дьякон не становился сразу кардиналом-епископом, не побывав сначала кардиналом-священником. ~Это породило слухи, что Прево станет преемником Франциска~.
Взгляды нового папы.
Лев XIV считается центристом. Он активно выступает за защиту мигрантов и критикует иммиграционную политику президента США Дональда Трампа, однако в других вопросах, таких как ординация женщин и признание однополых союзов, придерживается более традиционных взглядов. Он также заявлял, что «продвижение гендерной идеологии сбивает с толку, поскольку оно стремится создать гендеры, которых не существует».
Прево не входил в число фаворитов на пост, пишет Daily Mail, в первую очередь потому, что он американец, а кардиналы из США никогда ранее не становились папами. В то же время, как отмечают СМИ, нового понтифика называют компромиссной фигурой: ~ожидается, что он продолжит политику реформ, которую начал его предшественник~.