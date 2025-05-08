Папой Римским стал американец Роберт Фрэнсис Прево, принявший имя Лев XIV

«Мир да будет со всеми вами! Дорогие братья и сестры, это первое приветствие воскресшего Христа, доброго пастыря, отдавшего свою жизнь за стадо Божье. Я хотел бы, чтобы это приветствие мира вошло в ваши сердца и достигло ваших семей, всех людей, где бы они ни были, всех народов, всей земли. Мир вам!» — сказал Лев XIV.