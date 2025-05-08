Минтранс: авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию

Российская гражданская авиация возобновила штатное расписание полетов после произошедшего ранее сбоя, как заявило Министерство транспорта РФ.
Нарушения в графике авиаперевозок наблюдались 6 и 7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства.
«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — подчеркнули в Минтрансе РФ.
Несмотря на восстановление штатной деятельности авиатранспорта, Минтранс и Росавиация продолжают уделять повышенное внимание работе авиакомпаний и аэропортов. Руководству авиационных организаций поставлена задача провести анализ действий персонала в нештатных ситуациях.