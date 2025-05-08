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Минтранс: авиация России вернулась к выполнению полетов по расписанию

Руководству авиационных организаций поручили провести анализ действий персонала в нештатных ситуациях.

Источник: Аргументы и факты

Российская гражданская авиация возобновила штатное расписание полетов после произошедшего ранее сбоя, как заявило Министерство транспорта РФ.

Нарушения в графике авиаперевозок наблюдались 6 и 7 мая из-за ограничений на использование воздушного пространства.

«Ведущие российские авиакомпании, выполняющие 96% пассажирских перевозок отечественной гражданской авиации, вернулись к выполнению полетов по регулярному расписанию в рамках весенне-летней навигации», — подчеркнули в Минтрансе РФ.

Несмотря на восстановление штатной деятельности авиатранспорта, Минтранс и Росавиация продолжают уделять повышенное внимание работе авиакомпаний и аэропортов. Руководству авиационных организаций поставлена задача провести анализ действий персонала в нештатных ситуациях.