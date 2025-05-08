Связь поколений: Мордовия увековечила память героев СВО

В городе Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, отдавшим жизни в ходе СВО. На церемонии присутствовал Глава Мордовии Артём Здунов, который подчеркнул: «80 лет назад завершилась самая кровопролитная война. Наши деды отстояли наши традиционные ценности, нашу Родину. Сейчас мы опять бьемся с фашистами, не даем в обиду русский мир. Эта война коснулась абсолютно всех. Сегодня мы увековечим память тех, кто ушел на фронт и не вернулся — отдал самое ценное, свою жизнь. В каждой надписи этой стелы — судьба конкретного человека, конкретной семьи!».
Ветеран СВО Иван Латышев, лично знавший многих погибших, обратился к собравшимся: «Наши братья отдавали свои жизни не за ордена, не за звания. Они отдавали их за нас с вами, за нашу счастливую, долгую и спокойную жизнь. Мы обещаем не забыть ни одного имени». Мать погибшего бойца Валентина Хлынцева поблагодарила власти за сохранение памяти: «Наши сыновья живы, пока жива память о них».
В тот же день в Саранске на площади Победы открыли памятник героям СВО, органично вписавшийся в мемориальный комплекс. Артём Здунов отметил: «Благодарю всех, кто принял участие в создании этого памятника. Он появился по инициативе наших героев. Это народный памятник. Давайте приводить сюда молодежь, из уст в уста передавать память о подвигах наших бойцов, чтобы никто и никогда не смог нас оболгать».
Герой ДНР Равиль Халиков подчеркнул символичность расположения памятника рядом с мемориалом Великой Отечественной войны: «Сейчас, как и тогда, враг у нас один — международный нацизм. Но он снова просчитался».
Вдова погибшего лейтенанта Светлана Ситкина выразила благодарность за память о подвиге её мужа, награждённого орденом Мужества посмертно. Врач-фронтовик Кирилл Левкин поделился впечатлениями от работы в госпиталях: «Я не понаслышке знаю, какие героические поступки совершают наши защитники. Чуть-чуть подлатав раны, они опять рвутся в бой, говорят: “У меня там должок, надо вернуть”.
Мероприятия завершились минутой молчания, возложением цветов и запуском в небо белых голубей — символов мира, за который сражались и продолжают сражаться герои России.