Связь поколений: Мордовия увековечила память героев СВО

В городе Ковылкино открыли стелу памяти уроженцам района, отдавшим жизни в ходе СВО. На церемонии присутствовал Глава Мордовии Артём Здунов, который подчеркнул: «80 лет назад завершилась самая кровопролитная война. Наши деды отстояли наши традиционные ценности, нашу Родину. Сейчас мы опять бьемся с фашистами, не даем в обиду русский мир. Эта война коснулась абсолютно всех. Сегодня мы увековечим память тех, кто ушел на фронт и не вернулся — отдал самое ценное, свою жизнь. В каждой надписи этой стелы — судьба конкретного человека, конкретной семьи!».