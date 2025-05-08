Скончалась автор «Приключений жёлтого чемоданчика» Софья Прокофьева

На 96-м году жизни умерла советская и российская детская писательница Софья Прокофьева, сообщает издательский дом «Городец».
Писательница, поэтесса, переводчик, драматург и сценарист родилась в 1928 году в Москве. Её отцом является поэт и художник Леонид Фейндберг.
Первая детская книга Прокофьевой была опубликована в 1957 году и получила название «Кто лучше?». В 1964-м году была создана повесть «Зелёная пилюля», а в 1966-м году она была переработана в произведение «Приключения жёлтого чемоданчика».
Сказку экранизировали в 1970 году. Режиссёром стал Илья Фрэз.
Помимо «Приключений жёлтого чемоданчика», Софья Прокофьева является автором многих произведений, по которым сняты мультипликационные фильмы и киноленты. В частности, это мультфильмы «Лоскутик и Облако» и «Маша больше не лентяйка», а также фильмы «Без свидетелей» (режиссёр — Никита Михалков) и «Пока бьют часы».
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