Зеленский сообщил Трампу о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня

Зеленский также кратко проинформировал Трампа о текущей ситуации на фронте и подтвердил готовность Украины к переговорам в любом формате, при условии, что Россия продемонстрирует серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Трамп, в свою очередь, выразил желание помочь в завершении конфликта и поддержал необходимость прекращения огня, а также согласовал дальнейшие контакты по этому вопросу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».