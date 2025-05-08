Зеленский сообщил Трампу о готовности Украины к 30-дневному прекращению огня

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которого заявил, что Украина готова к 30-дневному прекращению огня «хоть с сегодняшнего дня» и ожидает согласия России на это предложение. Об этом стало известно четверг, 8 мая.
Во время общения лидеры обсудили ратификацию Верховной Радой соглашения об экономическом партнерстве и подчеркнули необходимость дальнейших усилий для достижения мира.
Зеленский также кратко проинформировал Трампа о текущей ситуации на фронте и подтвердил готовность Украины к переговорам в любом формате, при условии, что Россия продемонстрирует серьезность своих намерений завершить войну, начав с полного и безусловного прекращения огня. Трамп, в свою очередь, выразил желание помочь в завершении конфликта и поддержал необходимость прекращения огня, а также согласовал дальнейшие контакты по этому вопросу, передает Telegram-канал «Осторожно, новости».
До этого Зеленский отверг предложение Владимира Путина о трехдневном перемирии и также намекнул о планах ударить по параду Победы в Москве. Глава крымского парламента Владимир Константинов в свою очередь заявил, что власти Украины пытаются сорвать празднование Дня Победы в России. По его словам, киевские власти пытаются создать атмосферу хаоса и страха среди населения РФ.