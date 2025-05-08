Продажа заводов Bosch в Санкт-Петербурге сорвалась

Компания Bosch не смогла реализовать планы по продаже своего дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы» в Санкт-Петербурге в 2024 году, так как оно было передано под временное управление «Газпром бытовые системы» по указу президента РФ. Об этом говорится в годовом отчете Bosch.
В компании отметили, что продажа стала невозможной из-за передачи предприятия под российское государственное административное управление в апреле.
— Сделка по продаже акций российского дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы» в Санкт-Петербурге, которая была запланирована в предыдущем году, оказалась невозможной. Это произошло из-за того, что в апреле отчетного года предприятие было передано под российское государственное административное управление, — цитирует ТАСС опубликованный отчет.
«Газпром» планирует перезапустить заводы Bosch в Санкт-Петербурге в 2025 году и наладить производство холодильников и стиральных машин. Bosch также сообщила о завершении продажи ООО «Бош термотехника» в Москве из-за санкций. При этом компания сохраняет контроль над некоторыми другими своими активами в России.
Вместе с тем крупные немецкие компании по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны признали ответственность за укрепление власти национал-социалистов в 1930-е годы. Об этом сказано в совместном заявлении, которое подписали 49 руководителей ведущих немецких концернов, включая Volkswagen, BMW, Adidas и Bosch.