Продажа заводов Bosch в Санкт-Петербурге сорвалась

Компания Bosch не смогла реализовать планы по продаже своего дочернего предприятия ООО «БСХ бытовые приборы» в Санкт-Петербурге в 2024 году, так как оно было передано под временное управление «Газпром бытовые системы» по указу президента РФ. Об этом говорится в годовом отчете Bosch.