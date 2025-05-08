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Умерла Софья Прокофьева, автор книги «Приключения желтого чемоданчика»

Сказочница Софья Прокофьева умерла на 97-м году жизни.

Источник: Комсомольская правда

Умерла писательница Софья Прокофьева, автор сказок, которые знало и любило не одно поколение. Об этом информирует пресс-служба издательского дома «Городец».

«Сегодня на 97-ом году жизни скончалась любимая сказочница многих поколений детей и взрослых Софья Прокофьева, чьи замечательные книги обогатили детское направление нашего издательства. Вечная память прекрасному писателю и человеку!», — сказано в релизе, опубликованном в Telegram-канале издательства.

Софья Прокофьева известна как автор сказки «Приключения желтого чемоданчика», по которой в 1970 году был снят фильм, получивший три премии на престижных международных фестивалях, в том числе серебряную медаль «Венецианской биеннале».

Книги Прокофьевой переведены более чем на двадцать языков, по ее произведениям сняты художественные и мультипликационные фильмы.

«Я выбрала сказку как убежище, где могу быть наиболее искренней», — приводит издательство слова Софьи Прокофьевой.

Ранее сообщалось, что в Париже в возрасте 84 лет скончался писатель и литературный критик Анджело Ринальди.

Также сообщалось, что в возрасте 76 лет умер петербургский журналист и писатель Аркадий Соснов.