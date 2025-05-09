В Приморье объявили штормовое предупреждение на 10−11 мая

Проливные дожди приведут к формированию паводков на реках южной части края, где уровень воды может подняться на 0,3−1,3 м, а в бассейне Японского моря — до 2 м. В результате возможны подтопления прибрежных и низменных территорий. Особенно сложная ситуация может возникнуть в верховьях реки Уссури, где высокая водонасыщенность после предыдущих паводков в сочетании с новыми осадками может привести к достижению критических уровней и затоплению объектов инфраструктуры.