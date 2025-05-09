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В Приморье объявили штормовое предупреждение на 10−11 мая

В Приморском крае ожидается ухудшение погодных условий из-за активного циклона, смещающегося к побережью. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на «Примпогоду».


Сейчас в Ричмонде: +18° 2 м/с 94% 755 мм рт. ст. +18°
Источник: ДЕЙТА

По данным метеорологов, с утра 10 мая и в течение дня, а также ночью 11 мая в южной половине региона прогнозируются сильные дожди с количеством осадков от 15 до 45 мм за 12 часов. В южных и юго-восточных районах локально возможны очень сильные ливни — свыше 50 мм за аналогичный период. Ожидаются также грозы и усиление ветра на побережье до 15−20 м/с.

Проливные дожди приведут к формированию паводков на реках южной части края, где уровень воды может подняться на 0,3−1,3 м, а в бассейне Японского моря — до 2 м. В результате возможны подтопления прибрежных и низменных территорий. Особенно сложная ситуация может возникнуть в верховьях реки Уссури, где высокая водонасыщенность после предыдущих паводков в сочетании с новыми осадками может привести к достижению критических уровней и затоплению объектов инфраструктуры.

Наибольшая вероятность паводков сохраняется в Хасанском, Уссурийском, Анучинском, Шкотовском, Партизанском, Лазовском, Чугуевском, Кировском и Михайловском районах. Власти и экстренные службы находятся в режиме повышенной готовности.