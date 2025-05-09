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Что можно и нельзя делать в день Глафиры 9 мая, который называют Горошница

Узнали приметы и запреты на 9 мая, когда отмечают день Глафиры.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 9 мая вспоминает Глафиру Амасийскую. В народе празднуют день Глафиры. Существует также название Горошница. Появилось оно из-за того, что в указанную дату было принято сеять горох.

Что нельзя делать 9 мая

Запрещено делать маникюр и педикюр. Подобное может грозить проблемами со здоровьем. День на подходит для того, чтобы разбирать гардероб. Предки верили, что подобное может спровоцировать мелкие проблемы. Как правило, 9 мая мужчины не сеяли горох. Существовала примета, что он не вырастет.

Что можно делать 9 мая

По традиции, 9 мая было принято сеять горох и картофель. Это делали именно женщины, так как урожай окажется хорошим.

Согласно приметам, снег, который не растаял к названной дате, предвещает жаркое лето. Про хорошую погоду говорит кукушка, которая часто и громко кукует.