Что можно и нельзя делать в день Глафиры 9 мая, который называют Горошница

Православная церковь 9 мая вспоминает Глафиру Амасийскую. В народе празднуют день Глафиры. Существует также название Горошница. Появилось оно из-за того, что в указанную дату было принято сеять горох.
Что нельзя делать 9 мая
Запрещено делать маникюр и педикюр. Подобное может грозить проблемами со здоровьем. День на подходит для того, чтобы разбирать гардероб. Предки верили, что подобное может спровоцировать мелкие проблемы. Как правило, 9 мая мужчины не сеяли горох. Существовала примета, что он не вырастет.
Что можно делать 9 мая
По традиции, 9 мая было принято сеять горох и картофель. Это делали именно женщины, так как урожай окажется хорошим.
Согласно приметам, снег, который не растаял к названной дате, предвещает жаркое лето. Про хорошую погоду говорит кукушка, которая часто и громко кукует.