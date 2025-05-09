Народный календарь. Почему 12 мая нельзя завидовать

В этот день нельзя делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и и не воплотиться в жизнь. При этом 12 мая является идеальным днем для планирования, так как все задуманное может сбыться в кратчайшие сроки.