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Народный календарь. Почему 12 мая нельзя завидовать

Православные 12 мая чтут память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре эту дату прозвали Девять мучеников или Девять целителей.

Православные 12 мая чтут память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре эту дату прозвали Девять мучеников или Девять целителей.

Согласно народным поверьям, 12 мая нельзя завидовать. Святые могут почувствовать «камень» за душой человека и наказать его болезнями и неприятностями. В этот день даже белая зависть может обернуться негативными последствиями.

В эту дату рекомендуется собирать травы, ведь в это время они обладают особой силой и способны излечить даже самые серьезные болезни. Из них готовят чаи и отвары, а также примочки.

В этот день нельзя делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и и не воплотиться в жизнь. При этом 12 мая является идеальным днем для планирования, так как все задуманное может сбыться в кратчайшие сроки.

Приметы погоды:

Теплая и звездная ночь — урожай будет хорошим.

Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.

Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.

Муравьи перебираются в сухое место, значит скоро пойдет дождь.

Если много майских жуков, значит лето будет засушливым.

Именины отмечают: Арсений, Артемий, Иван, Федот, Василий, Богдан.