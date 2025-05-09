Народный календарь. Почему 12 мая нельзя завидовать

Православные 12 мая чтут память девяти святых мучеников Кизических. В народном календаре эту дату прозвали Девять мучеников или Девять целителей.
Согласно народным поверьям, 12 мая нельзя завидовать. Святые могут почувствовать «камень» за душой человека и наказать его болезнями и неприятностями. В этот день даже белая зависть может обернуться негативными последствиями.
В эту дату рекомендуется собирать травы, ведь в это время они обладают особой силой и способны излечить даже самые серьезные болезни. Из них готовят чаи и отвары, а также примочки.
В этот день нельзя делиться с окружающими своими планами на будущее, поскольку из-за непредвиденных препятствий они могут так и и не воплотиться в жизнь. При этом 12 мая является идеальным днем для планирования, так как все задуманное может сбыться в кратчайшие сроки.
Приметы погоды:
Теплая и звездная ночь — урожай будет хорошим.
Если 12 мая много оводов, то будет богатый урожай огурцов.
Журавль гнездо в низине вьет — пришло время сеять хлеб на влажных местах.
Муравьи перебираются в сухое место, значит скоро пойдет дождь.
Если много майских жуков, значит лето будет засушливым.
Именины отмечают: Арсений, Артемий, Иван, Федот, Василий, Богдан.