День Победы и День уличных музыкантов: какие праздники отмечают в России и мире 9 мая

9 мая в России и других странах отмечается День Победы, однако в эту дату справляют и другие праздники, связанные с разными сферами жизни общества. Например, День уличных музыкантов и День «Ура пуговицам».
День Победы.
8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая 00:43 по московскому времени) был подписан акт о капитуляции Германии, что стало завершением Великой Отечественной войны. Вечером 9 мая в Москве на Красной площади состоялся грандиозный салют и был впервые отмечен День Победы. Первый военный парад провели 24 июня 1945 года. День Победы был выходным днем до 1947 года, а затем стал рабочим днем. В 1965 году 9 мая снова стал нерабочим. Однако военные парады проводились только в 1965, 1975, 1985, 1990 и 1995 годах. После 1995 года парады стали проводить ежегодно. День Победы отмечают почти во всех постсоветских странах, а также в Израиле, Сербии, Черногории и Великобритании. В США и многих европейских странах, включая Германию, праздник, посвященный победе над нацизмом, отмечают 8 мая.
День уличных музыкантов.
Во многих государствах в День уличных музыкантов многие люди выходят на улицу, чтобы послушать песни. Этот праздник был инициирован литовским музыкантом и актером Андрюсом Мамонтовасом в 2007 году. В этот день на улицах городов количество музыкантов сильно увеличивается, так как это их профессиональный праздников.
День «Ура пуговицам».
День «Ура пуговицам» учрежден по инициативе филобутонистов (коллекционеров пуговиц). В эту дату принято изучать историю пуговиц, рассматривать коллекции, посещать тематические выставки и мастер-классы, делать что-либо из пуговиц своими руками, а также пришивать оторванные пуговицы обратно на одежду.