День Победы и День уличных музыкантов: какие праздники отмечают в России и мире 9 мая

8 мая в 22:43 по центральноевропейскому времени (9 мая 00:43 по московскому времени) был подписан акт о капитуляции Германии, что стало завершением Великой Отечественной войны. Вечером 9 мая в Москве на Красной площади состоялся грандиозный салют и был впервые отмечен День Победы. Первый военный парад провели 24 июня 1945 года. День Победы был выходным днем до 1947 года, а затем стал рабочим днем. В 1965 году 9 мая снова стал нерабочим. Однако военные парады проводились только в 1965, 1975, 1985, 1990 и 1995 годах. После 1995 года парады стали проводить ежегодно. День Победы отмечают почти во всех постсоветских странах, а также в Израиле, Сербии, Черногории и Великобритании. В США и многих европейских странах, включая Германию, праздник, посвященный победе над нацизмом, отмечают 8 мая.