Культурные бесценности: какие раритеты наша страна утратила и получила из-за войны

Под тем или иным «соусом» вопрос о реституции возникал и позже. В частности, не раз под угрозой была так называемая Бременская (Балдинская) коллекция, хранившаяся в Эрмитаже, — две картины и 362 рисунка (в том числе работы Рембрандта, Дюрера, Рубенса, Мане, Дега, Ван Гога) из музея Кунстхалле в Бремене. В 2003 году Министерство культуры пыталось вернуть его прежним владельцам, но тогда на защиту встали комитет по культуре Госдумы и прокуратура. В 2005-м идею лоббировало агентство по культуре и кинематографии, однако Минкультуры возглавлял уже другой министр — Александр Соколов, который, объединив усилия с Ириной Антоновой, поставил точку во всех подобных разговорах, выступив резко против любых попыток передачи российских музейных ценностей Германии.