Календарь на 9 мая: церковные и светские праздники, памятные даты и дни рождения знаменитостей

В 2025 году в России 9 мая отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Западной Европе, где разгром фашизма отметили днем ранее, празднуют День Европы, а в США в шутку поминают пропавшие загадочно и бесследно носки. По народным приметам сегодня лучше не стричь волосы и ногти. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 9 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».