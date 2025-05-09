Захарова поздравила россиян с 80-летием Победы

Захарова обратила внимание на то, как ветераны ужасались, в том числе и ее дедушка, тем публикациям, которые были в прессе, передачам, которые показывали по телевизору. «Я помню их недоумение в связи с переносом парада Победы с Красной площади, — подчеркнула она. — Просто в угоду кому-то там на Западе. Я помню их бедственное материальное положение, когда только благодаря своим близким, своим семьям они выживали. Хотя они и ковали и Победу, и благополучие страны, но были вынуждены влачить просто жалкое существование».