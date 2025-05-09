Захарова поздравила россиян с 80-летием Победы

«К сожалению, ветеранов стало очень мало. И я желаю им только одного — здоровья и сил. И также того, чего они хотят сами больше всего — благополучия их семье, — сказала дипломат в интервью ТАСС. — Я так счастлива, что мы дожили до тех времен, когда ветераны уже много лет живут в достойном окружении себя заботой государства».
«Я помню конец 1980-х годов, как уничижительно к ним относились, вроде бы и даже поздравляли, — продолжила она. — Но все как-то, знаете, с большим сомнением — на правильной ли стороне истории они были».
Захарова обратила внимание на то, как ветераны ужасались, в том числе и ее дедушка, тем публикациям, которые были в прессе, передачам, которые показывали по телевизору. «Я помню их недоумение в связи с переносом парада Победы с Красной площади, — подчеркнула она. — Просто в угоду кому-то там на Западе. Я помню их бедственное материальное положение, когда только благодаря своим близким, своим семьям они выживали. Хотя они и ковали и Победу, и благополучие страны, но были вынуждены влачить просто жалкое существование».
Дипломат также отметила, что помнит, «как продавались медали и ордена в центре Москвы на лотках — не реплики, не копии, а настоящие, как кто-то их воровал, скупал, потому что кто-то был их вынужден продавать, чтобы просто выжить». Официальный представитель МИД добавила, что теперь счастлива, что ветеранам «воздается по заслугам, в том числе и с учетом того, что они недополучили в 80-е и 90-е годы».
Полный текст интервью будет опубликован после 12:00 мск.