Поезда на сети РЖД 9 мая дадут «Гудок Победы»

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут «Гудок Победы», сообщили РИА Новости в компании.
Победный звуковой сигнал в память о событиях Великой Отечественной войны прозвучит на пассажирских, грузовых, скоростных поездах и электричках, которые в этот момент будут находиться в пути.
Гудок дадут и машинисты паровозов, которые в этот день поведут в разных регионах страны «Поезда Победы».
Традиция подавать звуковые сигналы на железной дороге появилась в 1945 году. Вся страна услышала гудок за несколько минут до того, как в ночь на 9 мая диктор Юрий Левитан зачитал по радио текст акта о капитуляции Германии.
В России 9 мая ежегодно отмечается всенародный праздник — День Победы, проводимый в ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны 1941−1945 годов.