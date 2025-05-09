Космонавты поздравили россиян с 80-летием Победы

Зубрицкий, в свою очередь, отметил, что на орбите Земли космонавты отчётливо понимают, как прекрасна наша планета, и что она действительно является общим домом всего человечества. МКС он назвал ярким примером того, как граждане разных стран могут вместе «создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества».