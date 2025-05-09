Космонавты поздравили россиян с 80-летием Победы

МОСКВА, 9 мая — РИА Новости. Российские космонавты с борта Международной космической станции поздравили россиян с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне и назвали святой обязанностью сохранение памяти о подвиге предков.
«Дорогие друзья! Мы, космонавты “Роскосмоса” Сергей Рыжиков, Алексей Зубрицкий и Кирилл Песков, от всего сердца поздравляем вас с Днём Победы!», — сказал Рыжиков в видеоролике, опубликованном «Роскосмосом».
«С момента завершения Великой Отечественной войны прошло 80 лет и почти не осталось в живых свидетелей тех страшных событий, завершившихся безоговорочной победой нашей страны. Наша святая обязанность — сохранить память о подвиге предков. Для российского экипажа большая честь доставить на борт Международной космической станции копию Знамени Победы», — добавил космонавт.
Зубрицкий, в свою очередь, отметил, что на орбите Земли космонавты отчётливо понимают, как прекрасна наша планета, и что она действительно является общим домом всего человечества. МКС он назвал ярким примером того, как граждане разных стран могут вместе «создать что-то по-настоящему важное и полезное для всего человечества».
По словам Пескова, космонавты сегодня вспоминают тех, кто завоевал в кровавых битвах Великую Победу и освободил мир от фашизма, а также преклоняют головы перед теми, кто помог остановить врага и не вернулся с полей сражений.
«Чествуем тех, кто ковал оружие Победы в тылу, кто пережил голод, бомбёжки и разруху, благодарим тех, кто в кратчайшие сроки восстановил страну из руин. Будем помнить о подвиге наших предков в Великой Отечественной войне и передавать эту память потомкам», — добавил космонавт.