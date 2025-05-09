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В меню приёма в Кремле вошли борщ, пельмени с осетриной и вино из Крыма

В Кремле состоялся торжественный вечер с иностранными лидерами.

Источник: Аргументы и факты

В меню приёма, который состоялся в российской столице, были включены блюда традиционной русской кухни, а также российские вина, в том числе из Республики Крым.

Меню публикует Telegram-канал «Пул первого». Согласно публикации, главам делегаций, прибывших в Российскую Федерацию на празднование 80-летия Победы, были предложены салат с крабом и клубникой, пельмени с осетриной и щучьей икрой.

В меню также вошли борщ с телятиной, «уха по-карельски», филе палтуса с «миниовощами», медальоны из оленя с лесными грибами и «карамелизированная утка со спаржей».

Из десертов предложены щербет из морошки, а также яблочный пирог с ванильным мороженым.

Вина — «Блан де Неж» 2022 года из Крыма и «Казак Красная Горка» 2022 года из Краснодарского края.

Ранее сообщалось, что в Кремле завершился торжественный вечер с иностранными лидерами.